Montopoli accende il proiettore: Cinema sotto le Stelle nelle frazioni

Montopoli accende il proiettore e si mette comoda. Arriva dal primo luglio al 5 agosto il Cinema sotto le Stelle: sei appuntamenti per sei giovedì con pellicole adatte a tutti nelle frazioni del Comune di Montopoli in Val d'Arno.

Due le date a San Romano: il 1 luglio con "Un giorno la notte" e l'8 luglio con "Coco". Si prosegue a Casteldelbosco il 15 luglio con il film "Non ci resta che vincere". "Come un gatto in tangenziale" sarà invece proiettato alle Capanne giovedì 22 luglio mentre a Montopoli il 29 luglio ci sarà "Daddy's Home". Il Cinema sotto le Stelle Montopolese si chiude giovedì 5 agosto a Marti con il film "10 giorni senza mamma".

Il programma completo