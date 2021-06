Mostra del Chianti a Montespertoli, il sindaco: "Brindiamo in piazza del Popolo!"

Sabato 26 giugno, ore 18.00, in Piazza del Popolo sarà inaugurata la 63° edizione della Mostra del Chianti.

Gli stand espositivi sono pronti, l'allestimento completato e grande è il fermento in paese per l'evento ritrovato dopo un anno di stop.

"Come sempre in questi momenti sale l'emozione per una festa ritrovata dopo ben due anni. Le ultime novità sui protocolli anticovid ci permettono anche di vivere una festa in tranquillità ma senza mancare nel rispetto di tutte le attenzioni e regole vigenti. Vi aspetto quindi sabato per brindare con il nostro Chianti." dichiara il Sindaco Alessio Mugnaini

La Mostra del Chianti, grazie agli ultimi sviluppi normativi, non sarà quindi a numero chiuso e gli accessi alle due piazze saranno liberi, senza prefiltraggio e posti di controllo.

La sicurezza e il rispetto delle norme antiCovid19 in vigore saranno garantiti dai presidi mobili dell’Associazione Carabinieri in Congedo.

Ma qualcosa, nella gestione classica della mostra, cambierà.

Oltre al mantenimento della distanza di sicurezza e dell'obbligo di indossare la mascherina dove ci si trova in presenza di più persone (se pur all'aperto) sotto il palco dei concerti sarà possibile mettersi a sedere fino al completamento dei posti (200 sedute) mentre per le degustazioni di Piazza Machiavelli invece è necessaria la prenotazione a info@placetidee.com poichè limitate ad un numero massimo di 20 persone.

Il Gruppo Novecento non terrà la classica sfilata ma allestirà “La Via dei Mestieri” con punti fissi di rievocazione storica in strada degli antichi mestieri dell’epoca contadina e con la riapertura straordinaria della “Bottega del Fabbro” in Via Guido Martini.

Nel dettaglio il programma di sabato 26 Maggio:

ore 18 - Inaugurazione con interventi istituzionali, rievocazione storica del Gruppo '900 e brani eseguiti dalla Filarmonica Amedeo Bassi

ore 19 - Piazza Machiavelli prima Degustazione a tema: Montespertoli e i suoi rossi e in Via Martini apertura della "Via dei Mestieri".

ore 21 - Proiezione della partita Italia - Austria su maxischermo in Piazza del popolo

ore 23 - concerto di Lucio Leoni

Il programma completo della Mostra del Chianti è possibile scaricarlo dal sito web: www.mostradelchianti.it

Fonte: Comune di Montespertoli - Ufficio stampa