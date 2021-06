Musicastrada 2021, concerti al tramonto sui colli pisani

Qualcuno di saggio disse che il sole tramonta sempre, sul giorno migliore come sul peggiore. Nel 2020 ci siamo resi conto che, dal momento più buio, può nascere qualcosa di nuovo e straordinario, così ci siamo spinti a innovare le modalità del Festival, portandovi in luoghi sicuri ma capaci di lasciare a bocca aperta. Un esperimento felice, che ripeteremo nei più magici borghi toscani. L'inizio dei concerti sarà nuovamente alle 19:45, con il tramonto che farà da sfondo a tutti i live, in luoghi dalla bellezza unica.

Grandi nomi della musica italiana e internazionale saranno protagonisti della formula che ha reso celebre il Musicastrada Festival, che nel 2020 si è reinventato diventando, di fatto, più che un concerto, una vera e propria esperienza di full immersion nel territorio.

Avrete l'occasione di vedere Margherita Vicario alla Torre di Federico II a San Miniato o Bobo Rondelli alla Torre di San Matteo a Montopoli, passando per i Lovesick Duo nello splendido borgo di Monteverdi Marittimo per finire alla Rocca Sillana di Pomarance con Peppe Servillo, Girotto e Mangalavite. Potrete assistere a un tramonto in compagnia di Raiz & Radicanto al Santuario della Madonna di Ripaia a Treggiaia o vedere Roberto Angelini di fronte alla Certosa di Calci, ascoltare le note dell'oceano atlantico dei portoghesi MIRAMAR Frankie Chavez & Peixe sulla sponda dell'Arno a Calcinaia, ammirare la Val d'Era dalla Pieve di San Martino a Palaia con Davide Shorty, o scoprire Montecastelli Pisano, uno dei borghi più belli sconosciuti d'Italia, con l'irresistibile ironia di Arianna Porcelli Safonov...

Il Musicastrada Festival è un’esperienza unica e coinvolgente, con una ricerca e un abbinamento artisti/luogo non certo scontata.

Ma la magia del Musicastrada Festival quest'anno inizia prima dei concerti e finisce molto dopo. Stiamo preparando eventi di degustazione di prodotti provenienti dal territorio toscano per i momenti che precedono i concerti nelle piazze limitrofe, e tanti consigli su cosa fare dopo i live!

La prenotazione è obbligatoria: la normativa anti-Covid impone l’utilizzo di prevendite. Abbiamo voluto lasciare a tutti la possibilità di esserci, con biglietti dai 7 ai 10 euro. Nel rispetto delle norme, ogni luogo avrà una capienza massima, con una disponibilità limitata di biglietti.

Di seguito il programma completo:

14 Luglio 2021

Villa Pacini Battaglia, Bientina (Pisa)

Cristina Donà

15 Luglio 2021

Villa Pacini Battaglia, Bientina

Francesco Bottai, Nico Gori e Andrea Kaemmerle in "URGEnte Ripartire"

21 Luglio 2021

Piazza Villanova del Camì, Calcinaia (Pisa)

Miramar Frankie Chavez & Peixe

22 Luglio 2021

Ex Cinema Papini, Castelfranco di Sotto (Pisa)

Cecilia

23 Luglio 2021

Palazzo Pretorio, Vicopisano (Pisa)

Don Antonio in “La Bella Stagione”

24 Luglio 2021

Giardino Biblioteca Peppino Impastato, Cascina (Pisa)

Moni Ovadia in “Rotte Mediterranee”

25 Luglio 2021

Torre di San Matteo, Montopoli in Val d'Arno (Pisa)

Bobo Rondelli in CUORE LIBERO

27 Luglio 2021

Circolo 1° Maggio, Buti (Pisa)

Mara Redeghieri in “Futura Umanità”

28 Luglio 2021

Pieve di San Martino, Palaia (Pisa)

Davide Shorty & Straniero Band, in apertura Giulia Pratelli

29 Luglio 2021

Certosa di Calci, Calci (Pisa)

Roberto Angelini

30 Luglio 2021

Santuario della Madonna di Ripaia loc. Treggiaia, Pontedera (Pisa)

Raiz & Radicanto

31 luglio 2021

Torre di Federico II, San Miniato (Pisa)

Margherita Vicario

1 agosto 2021

Chiesa Ss Filippo e Jacopo, loc Montecastelli, Castelnuovo Val di Cecina (Pisa)

Arianna Porcelli Safonov in “Omeophonie”

4 agosto 2021

Piazza della Chiesa, Monteverdi Marittimo (Pisa)

Lovesick Duo

5 agosto 2021

Piazza della Chiesa, Chianni (Pisa)

Baro Drom Orkestar

7 e 8 agosto 2021

Rocca Sillana, Pomarance (Pisa)

Peppe Servillo, Girotto e Mangalavite in “L'anno che verrà” Canzoni di Dalla

I biglietti in prevendita sono disponibili su TicketOne:

bit.ly/MF2021-tickets

Riferimenti web:

Facebook: https://www.facebook.com/musicastradafestival/

Instagram: https://www.instagram.com/musicastrada/

Sito Ufficiale https://www.musicastrada.it/it/musicastrada-festival/edizione-2021/

Fonte: Musicastrada Festival