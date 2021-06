Operaio agricolo cade e sbatte la testa, ha un'amnesia: elisoccorso nel Chianti

Questa mattina dopo le 10 un operaio agricolo è rimasto ferito a Gaiole in Chianti, in località Ama. L'uomo, 50enne lavoratore in un'azienda vitivinicola, è caduto e avrebbe sbattuto la testa su un masso, perdendo conoscenza.

L'impatto sulla testa avrebbe provocato all'uomo un'amnesia: soccorso immediatamente dai sanitari del 118 il 50enne è stato trasferito in elisoccorso all'ospedale di Careggi. Le sue condizioni non sarebbero gravi.

La dinamica dell'accaduto è in corso di accertamento. Non è chiaro se l'operaio sia svenuto in seguito ad un malore o se sia precipitato da una piccola impalcatura. Sul posto oltre ai soccorsi anche i carabinieri: attivato il servizio di Prevenzione igiene e sicurezza sui luoghi di lavoro di Siena dell'Azienda Asl Toscana sud est.