Buongiorno oggi ringrazio Giovanna che mi ha scritto questa sfiziosa e buonissima ricetta Pizzette allo Yogurt Greco. A Giovanna piace molto cucinare ed è abituata a fare il pane, pizze e schiacciate fatte in casa. Girando sul web ha trovato questa ricetta per fare le pizzette con lo yogurt greco, il risultato è stato ottimo dal momento che la sua famiglia le ha spolverate nel giro di un giorno.

Mi ha detto Giovanna che anche il giorno dopo le pizzette si mantengono morbide e fragranti. Una volta cotte potete farle completamente raffreddare e deciderle di congelare.

Le pizzette possono essere realizzate anche in anticipo, all'occorrenza potete scaldarle nel microonde o nel forno.

Lo yogurt greco potete utilizzarlo per fare dolci, ma anche salati come la famosa salsa tzatziki

Ho trovato un articolo molto interessante che spiega la differenza tra lo yogurt tradizionale e quello greco: www.tuttogreen.it/

Su questo articolo invece troverete anche delle ricette: www.ilgiornaledelcibo.it/

Pizzette allo Yogurt Greco

Ingredienti per l’impasto:

140 g Farina 00

150 g Yogurt greco

8 g Lievito

1 pizzico Sale

Per farcire

200 ml Polpa di pomodoro

Mezza Mozzarella

Origano q.b.

2 pizzichi Sale

1 cucchiaio Olio extravergine d’oliva

Olive q.b.

Preparazione

In una ciotola capiente versate la farina e il lievito setacciati, un pizzico di sale e lo yogurt greco (se non avete il lievito per preparazioni salate va bene anche quello per dolci non vanigliato). Mescolate il tutto fino ad ottenere un impasto liscio ed omogeneo, finché non si appiccichi più alle mani. Ci vorranno 5 minuti. Coprite l’impasto con pellicola alimentare e lasciate riposare in frigo per 15 minuti. Ora trasferite l’impasto su un piano leggermente infarinato e con il mattarello stendete la sfoglia di circa mezzo centimetro e con una tazzina (o un coppapasta) formate dei cerchietti. Con la pasta avanzata, impastatela di nuovo e createne altri. Trasferite tutte le pizzette sopra una leccarda ricoperta da carta forno. Condite con polpa di pomodoro (condita con sale e un filo d’olio), un pezzettino di mozzarella, origano. A piacere potete aggiungere basilico e olive. Cuocete le pizzette in forno statico preriscaldato a 190°C per circa 15 minuti (se ventilato: 180°C per 15 minuti).

Giovanna

