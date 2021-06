Ponte di Marcignana, Gandola (FI) al cantiere: "Terminare i lavori entro agosto"

“Dopo le troppe lungaggini iniziali e la lunga attesa, da quanto apprendiamo stanno proseguendo in modo regolare i lavori di consolidamento dell'impalcato del ponte della Motta allo svincolo di Marcignana. Adesso si rispetti il cronoprogramma e si concluda l’intervento entro il mese di agosto così da riaprire il traffico sul ponte, con doppio senso di circolazione, prima della riapertura delle scuole”.

Così si esprime Paolo Gandola, consigliere metropolitano FI centrodestra per il cambiamento che nei giorni scorsi si è recato ad effettuare un sopralluogo al cantiere dove è in corso l’intervento di risanamento del ponte del fiume Arno tra Marcignano e Bassa.

“Per quanto attiene allo stato dell’arte dei lavori, spiega il consigliere metropolitano, è stata oramai completata la fase di consolidamento della porzione dell'impalcato di monte (lato est) del ponte ed analoghe lavorazioni sono al momento in corso sul lato di valle (lato ovest) dell'impalcato.

L' intervento in corso prevede il consolidamento delle travi, della soletta e dei cordoli nonché il posizionamento delle barriere di protezione stradale oltre allo spostamento delle linee di rete dei servizi esistenti come quelli inerenti l’acquedotto il metano o la telefonia.

Al momento, comunica Gandola, ho avuto rassicurazioni dagli uffici della Città Metropolitana che i lavori saranno terminati entro agosto o comunque prima dell’inizio dell’anno scolastico.

Sul ponte, chiarisce il consigliere metropolitano, chiediamo fin da ora il più stringente rispetto del cronoprogramma senza la benché minima variazione visto che l’accesso in senso alternato regolato dal semaforo provvisorio procura, come ovvio, innumerabili problemi con veri e propri ingorghi soprattutto nelle ore di punta, obbligando i cittadini a lunghe e talvolta intollerabili code in attesa di poter transitare sul ponte. Sul punto sarà massima l'attenzione di Forza Italia affinché tutto questo avvenga senza sorprese dell'ultimo minuto".

