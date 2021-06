Silvia Botti nominata presidente della Fondazione Giovanni Michelucci

L’architetta e giornalista milanese Silvia Botti è stata nominata presidente della Fondazione Giovanni Michelucci di Fiesole. La nomina di Silvia Botti giunge contestualmente al rinnovo del Consiglio di Amministrazione che per statuto prevede un presidente e sette consiglieri, di cui tre nominati dal Comune di Fiesole, dove ha sede la Fondazione presso Villa “Il Roseto”; tre in rappresentanza del Comune di Pistoia, città natale di Giovanni Michelucci; e infine un rappresentante del Comune di Firenze, città simbolo della sua eredità culturale con molte testimonianze della prolifica attività professionale. Il nuovo Consiglio di amministrazione rimarrà in carica per i prossimi 4 anni, fino al 2025.

Laureata in architettura al Politecnico di Milano, Botti si è da subito dedicata alla comunicazione. Ha esordito nel 1991 collaborando con riviste di architettura come Il nuovo cantiere (Etas periodici) e VilleGiardini (Electa editore). Dopo una lunga parentesi nel mondo dei periodici femminili, dove si è occupata di costume, moda e bellezza, è tornata alla passione originaria specializzandosi nel campo del design, del progetto e dello sviluppo urbano. Ha curato diversi progetti di ricerca del Politecnico di Milano, dove è stata anche docente di seminari sulla comunicazione e il marketing urbano. Ha diretto importanti uffici stampa nel mondo della politica e delle istituzioni. Dal 2014 al 2020 è stata direttore responsabile della rivista internazionale di architettura e design Abitare (RCS MediaGroup).

“Presiedere la Fondazione Michelucci - dichiara Botti - è per me un grande onore. Poterlo fare oggi, alla prova della ripresa dopo la pandemia, è una sfida affascinante. I temi su cui la Fondazione lavora da anni, la tutela del patrimonio architettonico del Novecento, l’housing sociale e la qualità dello spazio urbano, sono oggi al centro di un rinnovato interesse. Ci aspetta un intenso lavoro per valorizzare il pensiero e l’eredità di un progettista unico che ha segnato la storia dell’architettura e che ancora oggi è in grado di interrogare l’architettura e la società”.

“La nomina di Botti - sottolinea l’assessore alla cultura e design del Comune di Firenze Tommaso Sacchi - è di assoluto prestigio e sono certo che le sue competenze sapranno valorizzare al meglio una Fondazione di primo piano nel panorama dell’architettura e dell’editoria non solo nazionale. Dal Comune di Firenze ci sarà un costante impegno nel consolidamento e nel rilancio della Fondazione con nuove idee e nuovi progetti che possano incidere sempre più concretamente a livello cittadino e italiano”.

Il Comune di Fiesole oltre alla riconferma del vicepresidente Tomaso Marzotto Caotorta e dell’avvocato, professore di diritto internazionale, Luigi Sbolci, ha nominato l’architetta paesaggista Silvia Mantovani. Per la rappresentanza del Comune di Pistoia sono stati nominati lo storico, saggista, giornalista e presidente della Fondazione Vittoriale degli Italiani, Giordano Bruno Guerri; l’architetto, già Soprintendente e Direttore Generale Musei del Ministero per i Beni e le Attività Culturali, Ugo Soragni, e infine l’architetto funzionario presso i Musei del Bargello di Firenze, Costantino Ceccanti. Il Comune di Firenze ha invece rinnovato il mandato d’incarico all’esperta di comunicazione, arte contemporanea e design Consuelo de Gara, già direttrice della Fondazione Targetti.

Fonte: Comune di Firenze - Ufficio stampa