Simone Cipani è il nuovo direttore della struttura di Anestesia e Rianimazione dell'Ospedale di Pescia

Il dottor Simone Cipani, 52 anni fiorentino, è il nuovo direttore, facente funzioni, di Anestesia e Rianimazione dell'Ospedale di Pescia.

E' dal 2002 che il medico lavora all'interno degli Ospedali dell'Azienda USL Toscana centro e dell'area vasta centro.

Specializzato in anestesiologia e rianimazione e cardiologia il suo percorso si è svolto negli ospedali e sul territorio e lo ha condotto a lavorare all'interno delle sale operatorie (anche per gli interventi di neurochirurgia e cardiochirurgia) e ad occuparsi di emergenza e urgenza nella centrale operativa 118 anche per gli interventi in elisoccorso. E', in particolare, istruttore aziendale di rianimazione di base avanzata AHA (American heart association) negli adulti e in ambito pediatrico. E' stato, inoltre, anestesista e rianimatore presso l'Autodromo internazionale del Mugello e sono state numerose le sue missioni umanitarie come coordinatore, principalmente nei paesi in guerra.

Cipani è al S.S. Cosma e Damiano ormai da sei mesi ed ha gestito la terza fase dell'emergenza sanitaria attraverso l'organizzazione dei posti letto Covid-19 intensivi mantenendo contemporaneamente attivi i posi letto no-Covid per le altre patologie.

"Un'esperienza - ha commentato il medico- che ci ha portato a costruire immediatamente un ottimo spirito di squadra e ringrazio medici, infermieri ed operatori socio sanitari per il grande impegno svolto in quei giorni che ha fatto emergere anche notevoli professionalità. Ringrazio, inoltre, la dottoressa Sara Melani, direttore sanitario del presidio, per il notevole supporto che la sua struttura non ci ha mai fatto mancare".

La struttura del dottor Cipani afferisce all'Area aziendale Anestesia e Rianimazione diretta dal dottor Guglielmo Consales.

Fonte: Ausl Toscana Centro