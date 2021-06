Sotto stupefacenti dà in escandescenze, feriti due poliziotti: arrestato a Firenze

Sotto effetto di stupefacenti un giovane nel centro di Firenze sarebbe salito sul tetto di una macchina parcheggiata, avrebbe impugnato la piantana di un cartello stradale mobile e rotto i vetri di un'auto. Intervenuta la polizia, due agenti sono rimasti feriti mentre cercavano di fermare il 20enne, di origini somale, dopo aver tentato di riportarlo alla calma. Dopo l'arresto il personale del 118 ha prestato le cure al soggetto. La questura lo ha poi denunciato per danneggiamento e resistenza a pubblico ufficiale.

I due agenti della polizia rimasti feriti hanno avuto cinque giorni di prognosi ciascuno a causa delle ferite e contusioni riportate nella colluttazione che si è creata con il giovane.

Sull'episodio è intervenuto il sindacato di polizia Siulp con una nota dichiarando che questo capitolo sarebbe l'ennesima dimostrazione di quanto "sia a rischio l'incolumità del personale che lavora al controllo del territorio". Spesso, continua il sindacato "si verificano colluttazioni con cittadini esagitati che, sprezzanti dell'uniforme, non esitano ad inveire verbalmente e fisicamente contro gli operatori di polizia". Il Siulp richiama inoltre "l'attenzione sulla inderogabile necessità di strumenti utili a bloccare soggetti che danno in escandescenza e ciò al fine di tutelare l'indennità degli operatori, dei cittadini ma anche degli stessi autori di tali episodi" strumenti come il taser o dissuasori spray.