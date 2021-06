Tenta di togliersi la vita con i farmaci, salvato dalla polizia

La polizia di Lucca ieri mattina ha salvato un uomo di origine brasiliana che soffriva depressione e che ha tentato il suicidio, per la fine della storia sentimentale con la fidanzata e il suo stato di salute.

Dopo che la fidanzata gli aveva comunicato di voler andar via si era barricato in casa e non rispondeva.

Gli uomini delle volanti hanno sfondato la porta e trovato l'uomo in stato di incoscienza sul letto, immediatamente trasportato in ospedale per le cure del caso. Sul comodino diversi farmaci antidepressivi.

Accertamenti in corso.

Rinnoviamo il costante appello alla richiesta di aiuto qualora ci fossero persone a rischio: Se senti di trovarti in situazioni di disagio o conosci persone in questo stato, ci sono numeri di telefono e siti internet adatti per un aiuto istantaneo. Per gli adolescenti minorenni è disponibile il Telefono Azzurro (19696, www.azzurro.it), per i più grandi il Telefono Amico (199 284 284, www.telefonoamico.it).