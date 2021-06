Trasporto scolastico a Certaldo, ultimi giorni per effettuare le iscrizioni

C'è tempo fino al 2 luglio 2021 per effettuare l'iscrizione al servizio di trasporto scolastico comunale per scuole dell'infanzia, primarie e secondaria di primo grado, per l'anno scolastico 2021/22. Visto il perdurare dell'emergenza sanitaria legata alla diffusione del Covid-19, le domande dovranno essere presentate online inviando il modulo all’indirizzo mail trasporti@comune.certaldo.fi.it. Soltanto nel caso in cui non sia possibile inviare il modulo per mail, occorre prendere un appuntamento con l’ufficio Trasporti chiamando, al mattino, il numero 0571 661313.

Le informazioni e la documentazione necessaria per la presentazione della domanda per il trasporto scolastico comunale sono disponibili sul sito internet del Comune di Certaldo, www.comune.certaldo.fi.it .

Fonte: Ufficio Stampa