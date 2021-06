Walter Veltroni a San Gimignano presenta il suo libro alla terrazza del circolo Arci

Il ricco programma estivo di "Estate in Festa", l'iniziativa promossa da Partito Democratico e Laboratori Giovani, accoglie Walter Veltroni. Verrà presentato il libro "Il caso Moro e la prima Repubblica": un testo che scandaglia la breve storia di una lunga stagione politica, quella prima Repubblica nella quale il caso Moro segnò uno spartiacque decisivo. Attraverso la viva voce di protagonisti dell'epoca e le riflessioni di Veltroni, viene acceso un faro su snodi complessi e ancora oggi non del tutto chiari. L'incontro si svolgerà alle 18.30 di venerdì 25 giugno presso la terrazza del circolo ARCI in via Berignano, nel centro storico di San Gimignano. Sarà un dialogo intergenerazionale con le domande e le riflessioni proposte all'autore da tre giovani studenti sangimignanesi: Giulia Lisi, Raffaele Cipullo e Giulio Guazzini. Modererà l'incontro il vice-Sindaco Niccolò Guicciardini ed interverrà il Sindaco Andrea Marrucci. Il prossimo appuntamento sarà il 4 luglio con la presenza dell'eurodeputato Simona Bonafè.