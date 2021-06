Assemblea 'No Keu' sui primi risultati della 429: "Carotaggi e piano controlli sulle acque"

"Le indiscrezioni uscite alcuni giorni fa sui risultati dei prelievi effettuati oltre un mese fa all’altezza del cavalcavia ferroviario in località Brusciana, nell’ambito dell’inchiesta Keu della Direzione distrettuale antimafia di Firenze, vengono confermate dalla relazione preliminare depositata ieri in procura. Nella parte alta del rilevato stradale nel tratto analizzato della nuova strada 429 è stata riscontrata la presenza di 1.592 microgrammi di cromo per chilogrammo, cioè il doppio rispetto al limite di 800 microgrammi per chilo consentito per i terreni industriali. Ma ciò che è ancora più preoccupante è che dai test di cessione - che servono a stabilire la capacità di rilascio dei contaminanti, ossia quanto può inquinare il materiale una volta attraversato da agenti atmosferici come ad esempio la pioggia - emerge la presenza di 1.331 grammi di cromo per litro, cioè oltre 26 volte il limite previsto per legge di 50 grammi per litro".

La notizia: "Keu sulla 429, dalle prime analisi cromo supera di 26 volte il limite nei test"

"L’ufficialità dei risultati, che gli amministratori locali nell’incontro pubblico dell’11 giugno scorso alla casa del popolo di Sant’Andrea invocavano prima di pronunciarsi sulla gravità di una vicenda ancora non sufficientemente compresa dalla politica, adesso è arrivata. E disegna il peggiore degli scenari possibili. I rifiuti inquinanti, derivanti dalla lavorazione dei fanghi di conceria, sono stati utilizzati per realizzare la strada e cedono in caso di pioggia.

Adesso vogliamo che chi ha la responsabilità sui nostri territori si faccia carico di concordare al più presto un piano di carotaggi lungo tutto il tracciato della 429 e un programma di verifiche cadenzate nel tempo sulle acque dei pozzi private, dei rii e dei fiumi. Nel frattempo chiediamo che vengano sbloccati i lavori per l’allacciamento dell’acquedotto pubblico alle abitazioni della zona che ne sono sfornite.

Crediamo che sia arrivato il momento di smettere di nascondersi dietro il garantismo e la fiducia nei confronti della magistratura e di agire per mettere in sicurezza la salute delle persone".

Fonte: Assemblea 'No Keu'