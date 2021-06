Bergamini (Fi): "A Livorno indispensabile completare la rete infrastrutturale"

“Oggi, nel corso della mia visita istituzionale a Livorno, città con uno dei porti più grandi d’Italia e del Mediterraneo, mi sono a lungo confrontata con le autorità cittadine e militari, il Presidente dell’autorità di sistema portuale del Mar Tirreno settentrionale Luciano Guerrieri e il Presidente della Camera di Commercio di Livorno e Grosseto Riccardo Breda. Abbiamo convenuto che se si vuole rilanciare il porto e l’intero comprensorio livornese sono necessari interventi considerevoli sul sistema infrastrutturale e, in particolare, il completamento della Tirrenica.

Da parte mia ho espresso la mia disponibilità a sottoporre all’attenzione del Ministro delle Infrastrutture le criticità del territorio e la necessità di intervento per valorizzare un’area che ha grandi possibilità di sviluppo economico-commerciale.

L'obiettivo di questo Governo è di stabilire un coinvolgimento attivo con i territori e con i sindaci nelle politiche del Recovery, il lavoro del Pnrr è in divenire, abbiamo 40 riforme da fare in seno a questo ambizioso progetto con una tabella di marcia molto intensa. Già nelle prossime settimane convertiremo in legge il Dl semplificazioni e il Dl Reclutamento. Un progetto ambizioso che renderà l’Italia più competitiva”.

Lo rende noto la deputata di Forza Italia e sottosegretario di Stato per i rapporti con il Parlamento del governo Draghi, Deborah Bergamini.

Fonte: Ufficio Stampa