Una birra per aiutare Mediterranea: l'iniziativa a Empoli

Dopo un anno di inattività, Mediterranea Empolese Valdelsa è nuovamente pronta a “salpare” e lo farà in concomitanza con la ripartenza della “Mare Jonio”, unica nave del soccorso civile battente bandiera italiana, che a breve tornerà in mare con una nuova missione.

L'appuntamento è per domenica 27 giugno a Empoli, dalle 19.00 in poi, presso Birrercole - Italian Pub (Piazza Guido Guerra 52), per un evento di raccolta fondi.

Mediterranea Empolese Valdelsa e Birrercole - Italian Pub insieme, dunque, per sostenere le missioni e i salvataggi in mare: acquistando una birra sarà possibile contribuire alle attività di Mediterranea Saving Humans.

Sarà, inoltre, presente un banchino dell'associazione per info su tesseramento e attività svolte sul territorio.

La serata si svolgerà in osservanza dei decreti anti-covid. Previsto il dj set di Alwaysmore e Diogenes.