Nuova allerta caldo a Firenze. Per domani, sabato 26 giugno, è stato diramato il codice giallo, per domenica quello arancione. Sabato la temperatura massima percepita sarà di 34 gradi, domenica di 36.

È importante seguire le raccomandazioni per proteggersi dal caldo (le trovate anche QUI), anche e soprattutto in questo periodo di epidemia COVID-19, in cui si indossano dispositivi di protezione individuali, come le mascherine.