Coronavirus Empolese, 2 casi a Certaldo

Sono 22 i nuovi casi positivi nei territori della Asl Toscana Centro e risultano 3 i decessi non avvenuti nelle ultime 24 ore: 1 in prov. di Firenze, 1 in prov. di Pistoia e 1 in prov. di Pisa.

Di seguito il dettaglio:

11 casi in provincia di Firenze di cui 2 in zona empolese

Campi Bisenzio 3

Sesto Fiorentino 1

San Casciano Val di Pesa 1

Firenze 3

Firenzuola 1

2 casi in zona empolese

Certaldo 2

10 casi in provincia di Prato

Poggio a Caiano 1

Prato 9

1 casi in provincia di Pistoia

Pescia 1

Fonte: Asl Toscana Centro