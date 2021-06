Cup 2.0, prenotazioni nelle farmacie da 1.600 ore settimanali per l'ex Asl 11

Sono 58 le farmacie abilitate dall’Asl Toscana Centro all’utilizzo del nuovo software di prenotazione nella zona empolese valdelsa, valdarno. L’obiettivo dell’Azienda è quello di potenziare la rete delle prenotazioni e agevolare così i cittadini con sedi di prossimità e dove abitualmente si recano.

Le farmacie aderenti garantiscono complessivamente un’apertura al servizio di prenotazione di circa 1664 ore settimanali secondo quanto previsto dall’accordo regionale che richiede almeno 25 ore settimanali di apertura (minino di 5 ore al giorno per 5 giorni alla settimana distribuite tra mattina e pomeriggio).

Le 58 farmacie che hanno aderito al progetto sono così suddivise territorialmente: 2 nel Comune di Capraia e Limite, 4 a Castelfiorentino, 1 a Castelfranco di Sotto, 2 a Cerreto Guidi, 5 a Certaldo, 14 a Empoli, 5 a Fucecchio, 1 a Gambassi Terme, 1 a Montaione, 4 a Montelupo fiorentino, 4 a Montespertoli, 3 a Montopoli, 6 a San Miniato, 3 a Santa Croce e 3 a Vinci.

In questa ultima settimana sono state registrate un totale di 28742 prenotazioni, di cui 3374 sono state effettuate in farmacia, 726 solo nel territorio empolese. 3107 è invece il totale delle prenotazioni effettuate tramite Call center.

“L’insieme delle modalità di prenotazione semplifica maggiormente le procedure di accesso per i cittadini. Si prevede un percorso di formazione continua per i titolari delle farmacie che hanno aderito al nuovo sistema di prenotazione, di facile implementazione su tutte le postazioni delle strutture. Oggi collegandosi al sito aziendale è possibile anche scegliere il nuovo medico o pediatra di famiglia, prenotare una visita o disdire un appuntamento- dichiara il dottor Leonardo Pasquini, direttore CUP e URP Ausl Toscana Centro.

L’elenco delle farmacie con gli orari di erogazione del servizio di prenotazione CUP è consultabile sul sito aziendale e raggiungibile al seguente percorso: www.uslcentro.toscana.it - come fare per - prenotare visite ed esami. Qui l'elenco delle farmacie in zona empolese, mentre qui elenco farmacie e numero telefonico dedicato.

L’Azienda sanitaria ricorda che il sistema online permette anche di disdire una prenotazione, anche solo con ricetta dematerializzata, accedendo direttamente sul portale regionale prenotasanita.toscana.it

Fonte: Asl Toscana Centro