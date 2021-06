Dragon Boat, Campionato italiano a Firenze con oltre 300 atleti in gara

È tutto pronto a Firenze per il Campionato Italiano di Dragon Boat, la disciplina di voga che vede equipaggi di dieci o venti atleti a bordo delle celebri barche con la testa di drago, sfidarsi in gare di distanza variabile.

Diffusissimo in tutto il mondo, il Dragon Boat è praticato da uomini e donne di tutte le età ed è spesso usato come terreno di sfida anche da non esperti. Le gare sono sempre molto avvincenti e caratterizzate da “testa a testa” che si decidono agli ultimi metri.

Il Campionato Italiano di fondo che si disputa a Firenze è sulla distanza dei duemila metri, e vedrà la partecipazione di oltre trecento atleti di dodici società provenienti da tutta Italia per 62 squadre diverse, che si confronteranno su diciotto gare complessive.

Le categorie in gara sono: Premier, Master A + B + C, Under 24, BCS (le celebri Donne in Rosa, donne operate di tumore al seno).

Le classi di gara sono: Open, Misto, Femminile, Pink Ladies.

“L'Arno - ha dichiarato l'assessore allo sport Cosimo Guccione - è ormai diventato un punto di riferimento per le competizioni nazionali e internazionali di canoa, canottaggio e ora di Dragon boat. Firenze è nuovamente protagonista, confermando le sue capacità organizzative e di accoglienza. Con la gara di domenica prossima ospiteremo un evento di assoluto livello coronando un altro importante traguardo per riportare gli sportivi nella nostra città”.

Grazie alla concessione degli spazi e al patrocinio del Comune di Firenze e del Quartiere 3, come in occasione delle recenti edizioni di canoa maratona, il villaggio gara viene allestito all’interno del Parco dell’Albereta, dove ogni società avrà a disposizione lo spazio per le proprie attrezzature nautiche, il gazebo-spogliatoio, parcheggio mezzi.

Preziose collaborazioni garantiscono il funzionamento di una manifestazione complessa come questa: la Fratellanza Militare organizza il servizio di ambulanza; la Federazione Italiana Cronometristi si occupa del rilevamento dei tempi in gara; il Consorzio di Bonifica provvede alla manutenzione straordinaria degli argini del campo gara; la Scuola Cani da Salvataggio con i suoi cani bagnino; il dottore Maurizio Severino e il dottore Gabriele Maciocco, soci della Canottieri Comunali Firenze, sono i medici di gara.

Poi ci sono i bagni chimici di Sebach, CoopService che è incaricata del servizio di vigilanza al villaggio gara, il ristorante Opera per il servizio bar-ristorazione, Euro3 per la fornitura delle medaglie per le premiazioni.

I numeri del campionato:

+ 300 atleti in gara

+ 1.000 persone attese a Firenze

15 società partecipanti

62 squadre in gara

18 gare in programma

+ 50 persone al lavoro per funzionamento gare e servizi

Fonte: Comune di Firenze - Ufficio stampa