Flixbus, nuovi collegamenti in Toscana

FlixBus potenzia l’offerta in Toscana per l’estate, in linea con la volontà di rispondere in modo sempre più puntuale alle esigenze di chi parte dal territorio e supportare, al tempo stesso, la ripresa delle attività turistiche in totale sicurezza, proponendosi come soluzione di viaggio per i visitatori in arrivo dalle altre regioni.

Secondo uno studio Istat, infatti, questa estate oltre 9 Italiani su 10 trascorreranno le vacanze in Italia, 6 su 10 fuori regione. In linea con la centralità sempre maggiore acquisita dal turismo domestico, che si conferma trend dominante anche per il 2021, FlixBus punta a rendere ancora più accessibile il territorio toscano, portando a 16 il numero delle località collegate nella regione.

Livorno e la Maremma collegate con le altre regioni e, con pochi cambi, anche con l’estero

Per cinque giorni alla settimana, dal mercoledì alla domenica, gli autobus verdi consentiranno ai visitatori in arrivo da Venezia, Mestre, Padova e Bologna di raggiungere senza cambi Livorno e cinque località in Maremma, Marina di Bibbona, Donoratico, San Vincenzo, Follonica e Grosseto, offrendosi così come soluzione di viaggio ideale per spostarsi lungo la costa in tutta comodità.

La Toscana potrà così beneficiare di nuovi arrivi tutta estate anche sul versante tirrenico, oltre che nell’entroterra, già ampiamente connesso dagli autobus verdi, con la possibilità di accogliere visitatori provenienti non solo dal nord Italia, ma anche dall’estero, grazie all’ampia disponibilità di interconnessioni possibili nel network globale di FlixBus, esteso a 2.500 città in 36 Paesi.

Per esempio, con un solo cambio a Bologna, i bagnanti in arrivo da molte città in Francia, Svizzera e Germania, come Parigi, Marsiglia, Lione, Zurigo, Monaco di Baviera e Francoforte, potranno accedere facilmente al litorale toscano, mentre Venezia si offrirà come nodo di interscambio per chi arriva dall’Europa orientale, partendo ad esempio da Lubiana, Zagabria o Budapest. Sia Bologna che Venezia si offrono ovviamente anche come hub di interscambio a livello nazionale per i visitatori in arrivo da svariate città del nord Italia, come Torino, Milano, Trento e Trieste.

Fonte: Ufficio Stampa