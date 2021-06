Furti e resistenza a pubblico ufficiale: dopo più episodi arrestato 45enne a Pisa

Dopo furti e reati contro il patrimonio, tutti avvenuti a distanza di giorni l'uno dall'altro, la polizia di Pisa ha arrestato in esecuzione dell'ordinanza di custodia cautelare disposta dal gip del Tribunale di Pisa, un cittadino di 45 anni albanese, clandestino e senza fissa dimora.

L'uomo è accusato di due episodi. Il primo, un tentato furto commesso in data 10 marzo scorso a Zambra dove si verificò anche il reato di resistenza e lesioni a pubblico ufficiale. Qui il 45enne insieme ad un complice in corso di identificazione avevano forzato la persiana e rotto la finestra della cucina di una casa, forzando anche il portoncino d'ingresso per procurarsi un'altra via di fuga. Mentre rovistavano in camera da letto però i due furono costretti a fuggire per l'arrivo di un'auto civetta della squadra mobile. L'uomo, alla guida di un'auto, tentò anche di investire i poliziotti intervenuti che avevano intimato l'alt, colpendone uno ad una mano e procurandogli una ferita guaribile in una settimana. Il tutto mentre il complice era fuggito a piedi.

Il secondo episodio è avvenuto il 16 febbraio a Pappiana nel comune di San Giuliano Terme. Qui il 45enne sarebbe stato sorpreso da un residente al rientro nella propria abitazione, mentre tentava di allontanarsi con un bottino di gioielli per diverse migliaia di euro. Il proprietario avrebbe tentato di impedirgli la fuga ma l'uomo lo avrebbe minacciato con un coltello di circa 25 cm.

Le indagini della Questura hanno addebitato all'uomo entrambi gli episodi. L'esecuzione del provvedimento di custodia cautelare è avvenuta al carcere don Bosco di Pisa dove il 45enne si trovava già perché arrestato dalla polizia in via Cavour ad Arena Metato il 29 giugno sempre per fatti analoghi. In questo caso un poliziotto prima sparò un colpo in aria e poi ebbe una colluttazione con l'uomo per bloccarne la fuga e arrestarlo (Qui la notizia).