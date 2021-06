Imparare a giocare a calcio, il progetto dell'Us Limite e Capraia si conclude

L'Us Limite e Capraia, durante l'anno scolastico appena concluso, nonostante le difficoltà dovute alle chiusure da zona rossa e arancione per le misure di contrasto alla pandemia da Covid-19, ha portato avanti un progetto- denominato "GiocoCalciando"- di avvicinamento ed educazione alla pratica sportiva destinato a bambini e ragazzi delle scuole di Capraia e Limite e Spicchio- Sovigliana (Vinci).

Gli istruttori qualificati giallorossi Niccolò Galimberti, Marrucci Chiara e Murdocca Elia hanno sostenuto 240 ore di educazione motoria ad indirizzo calcistico per alunni dalla prima alla quinta classe della scuola primaria.

"I primi tempi ci muovevamo senza la palla, essendo vietati gli sport di contatto, e ci siamo focalizzati sulla psicomotricità, la coordinazione mano-gamba-occhio ed i percorsi senza la palla, ad esempio la corsa, stando attenti a non toccare tanto materiale e prestando particolare attenzione all'igienizzazione delle mani e quant'altro prescritto dai protocolli anti Covid. Successivamente, in zona gialla, era consentito portare il pallone, ma ne portavamo comunque 5 o 6 per far sì che gli stessi venissero toccati da meno persone possibili. Alla fine di ogni ora, tra l'altro, veniva igienizzato tutto.

Abbiamo lavorato con le scuole per 12 settimane, dall'inizio di marzo alla prima settimana di giugno e abbiamo proseguito gli incontri anche in zona rossa, visto che le scuole restavano aperte.

Era un progetto finalizzato a portare il calcio nelle scuole, abbinandolo all'educazione motoria, ed è stato un piacere immenso vedere tanti bambini felici di poter fare sport, magari anche toccando una palla, dopo mesi di inattività o quasi a causa della situazione complicata che abbiamo vissuto.

Generalmente, in passato, il progetto si sviluppava a novembre, ma stavolta abbiamo ritardato perchè tra ottobre e novembre è scoppiata la seconda ondata del virus. Tra i vari aspetti, da sottolineare la fortuna di poter disporre di ampi spazi idonei alla pratica sportiva, ad esempio il campo sportivo di Limite e quello di Capraia per le scuole di Capraia e Limite e un bel piazzale per le classi di Spicchio-Sovigliana (Vinci).

A livello personale, per me, Chiara ed Elia è stata una bella prova, che ci ha arricchito molto e ci ha permesso di fare molta esperienza sul campo. Inizialmente andavamo in gruppo nelle scuole, ma dalla terza settimana ci siamo divisi e andavamo uno per classe. Tutti noi usciamo da questo progetto più formati e ci auguriamo di ripeterlo", commenta Niccolò Galimberti, istruttore giallorosso, Responsabile della scuola calcio assieme a Andrea Mazzoni per la stagione 2021/2022.

