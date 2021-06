Inaugura a Stabbia 'Rock in padella'

Ha aperto i battenti a Stabbia, nel Comune di Cerreto Guidi, una nuova attività di ristorazione. Si chiama “Rock in padella” ed è gestita da due giovani, Giuseppe Spera e Marco Cappellini.

All’inaugurazione del locale ha preso parte il Sindaco Simona Rossetti.

“Con la pandemia molte attività hanno sofferto- dichiara il Sindaco- fa piacere prendere atto che arrivano però dei forti segnali di incoraggiamento dal nostro territorio con l’apertura di nuove attività. E’il caso di quella gestita da Marco e Giuseppe. Il fatto che siano dei giovani è un motivo in più di speranza. Come Amministrazione comunale ci siamo messi a disposizione per sostenere con tutti i mezzi possibili, le attività commerciali”.

Il nuovo locale si trova in Via Provinciale Francesca Sud, 104 ed è aperto tutte le sere, tranne il mercoledì. Come tengono a sottolineare i due proprietari si tratta di un locale innovativo.

“L’idea di Rock in padella – dicono Marco e Giuseppe- nasce non solo per abbracciare il buon cibo a della buona musica. Rock, non solo usato letteralmente o per definire un genere musicale, ma reinterpretato come aggettivo che custodisca quello che c’è di bello della vita: l’amore, l’amicizia, la libertà, la felicità e naturalmente un buon calice di vino ed un piatto squisito”.

Fonte: Comune di Cerreto Guidi - Ufficio stampa