Oggi (venerdì 25 giugno), poco prima delle 9, i vigili del fuoco di Pisa sono intervenuti in via Dell'Aeroporto per l'incendio di un'abitazione. Il rogo ha riguardato contatori elettrici posti al secondo piano di un palazzo di quattro piani. L'incendio è stato rapidamente domato. L'intero stabile é stato temporaneamente evacuato per via del fumo. In corso valutazioni più approfondite.