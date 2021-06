Incidente in Fi-Pi-Li tra Santa Croce e Montopoli in direzione mare. Si tratta di un tamponamento nella corsia di sorpasso. Il fatto è avvenuto alle 14 di oggi, venerdì 25 giugno. Sul posto due ambulanze della Pubblica assistenza di Santa Croce e di Montopoli. Disagi per la viabilità con le prime code formatesi.

NOTIZIA IN AGGIORNAMENTO