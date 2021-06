Isabel Lai da Santa Maria a Monte testimonial su TikTok per Where Magic Happens

Esperta di marketing e comunicazione, Isabel Lai è sul social network più amato dalla Generazione Z, con una certezza: “TikTok? Non sono soltanto balletti. C'è davvero molto di più. Puoi parlare di tutto e specializzarti. Basta trovare la chiave giusta. Così ho portato più format su TikTok, ho posato lo sguardo su sessismo, razzismo e stereotipi, e ancora ne parlo per chi è attento a leggere tra le righe”.

La ragazza di Santa Maria a Monte (figlia della vice sindaco Manuela Del Grande, NdR) è testimonial sulla piattaforma TikTok di 'Where Magic Happens', il nuovo web magazine nazionale di musica e tendenze in versione touch (wheremagichappens.it), che parla soprattutto di musica, per poi affacciarsi anche su moda, lifestyle, cinema, fotografia, libri, eventi e l'arte in ogni sua sfaccettatura.

Alcuni temi trattati da Isabel sono più apprezzati di altri. “Il femminismo innanzitutto – prosegue la ragazza -. Leggo molto su questo argomento, anche perché oggi viene ancora completamente travisato il suo significato. O almeno questo vedo. Io vivo in un borgo di campagna. Tante persone sono ancora molto retrograde su determinate tematiche che mi stanno a cuore come il razzismo o l'impegno della comunità Lgbtq+”.

Non è un quotidiano di news 'Where Magic Happens', ma una webzine costruita su una serie di approfondimenti di temi a carattere universale, che conta anche sul forte supporto dei propri canali social, Instagram (già con circa 24mila follower), Facebook, LinkedIn, Twitter, Google, Telegram e da non molto TikTok, grazie, appunto, ad un pizzico di Toscana.

Artefici di questo nuovo progetto by Nk Studio, tre giovani editori, Massimo Forni, Elia Martorini Venturini e Nicolò Spinatelli, un milanese e due spezzini, da diversi anni nell'universo della musica attraverso le loro produzioni ed etichette discografiche. A tirare le fila, un direttore responsabile esperto come il ligure Marco Magi, che ha già guidato alcune testate cartacee e online di livello nazionale.

Tutti loro hanno fortemente voluto una redazione giovane che conta, ad oggi, 17 collaboratori, più della metà con meno di 27 anni e un terzo dei quali addirittura sotto ai 22.

Vengono da Sicilia, Campania, Lazio, Umbria, Toscana, Liguria, Marche, Emilia Romagna e Piemonte, e fra queste autori anche Isabel Lai, brasiliana d'origine, ma da quando ha 2 anni nel piccolo borgo della provincia di Pisa. Di lavoro fa la rappresentante nell'azienda di famiglia. “Interagendo spesso con i grandi brand del lusso come Gucci, Balenciaga, Louis Vuitton e altri – aggiunge Isabel - mi ha portata a studiare marketing e ad avvicinarmi al mondo della moda. Su TikTok mi batto per la libertà di pensiero, vado contro le ipocrisie e disprezzo i limiti. C’è ancora tanta ignoranza, troppi tabù e il mondo ha bisogno di persone che raccontino la propria verità”.

È una bella ragazza, ma vietato fermarsi alle apparenze. “Alcune persone non sanno andare oltre l’aspetto esteriore. Per questo mi interesso ai temi più impegnati. Sono tutte facce della stessa medaglia -. conclude Isabel -. Una persona nera non può andare in giro senza essere giudicata almeno una volta per il colore della pelle. Una bella donna, che magari si veste in modo appariscente, non può uscire di casa e dire la sua senza essere giudicata almeno una volta per il suo aspetto. Una persona trans, omosessuale o semplicemente queer sa già che uscendo di casa avrà un trattamento diverso da una persona cisgender. Potrei andare avanti ancora con gli esempi”.