Mercantia, su il sipario a Certaldo: "...E quindi uscimmo a riveder le stelle"

Un'edizione, la numero trentatré, dove l'arte di strada incontrerà la magia del teatro e ancora l'energia della comicità e il fascino dell'artigianato. Dal 15 al 18 luglio 2021, Mercantia, Festival internazionale del Quarto Teatro con direttore artistico Alessandro Gigli e organizzazione spettacoli a cura di Terzo Studio, torna a Certaldo fra conferme e volti nuovi, con una formula rivista alla luce dell'emergenza Covid-19 e del fondamentale rispetto delle misure di contenimento relative al contrasto della diffusione del virus. Quattro i giorni di festa ispirati a un'idea poetica che omaggia Dante Alighieri nell'anno del 700enario dalla sua morte con il celebre verso dell'Inferno della Divina Commedia "... E quindi uscimmo a riveder le stelle" a sottotitolo di una rassegna che vuole ricordare anche Giulietta Masina, attrice protagonista del film "La strada", nel centenario dalla sua nascita.

IL PROGRAMMA. Nel corso delle quattro serate, nel borgo alto spazio ad artisti di fama nazionale e internazionale, pronti a lasciare il segno con esibizioni spettacolari come nel caso degli Asante Kenya e il loro 'acrobatics dance show': salti mortali come momenti clou di una danza volante dove piramidi umane, balzi e capriole saranno scanditi da musica coinvolgente. Un innovativo circo delle meraviglie, "EcoCircus" questo il nome, sarà proposto da Luca Regina, nelle vesti di direttore, imbonitore e capocomico di una realtà dove i rifiuti prendono vita fra magie ed equilibrismi in uno spettacolo mai visto prima. Comicità 3.0 invece con Arnaldo Mangini e il suo "Mega Influencer" fra selfie, sfilate, balletti e quel filo di scompiglio al quale seguiranno, ebbene sì, yoga e musica alla ricerca dell'armonia e dell'equilibrio interiore perduti. Il teatro sarà protagonista con Benedetta Giuntini in "Le Dantesche", monologo che è installazione e performance multimediale per la regia di Firenza Guidi, dolce e potente al tempo stesso, poi con Veronica Gonzalez e il suo "C'era due volte un piede" e con All'incirco marionette e "Pu-Pazzi d'amore". Queste sono soltanto alcune delle proposte dell'edizione 2021 del festival che ospiterà la Compagnia Trioche con "PapagHeno PapagHena! I pappagalli di Mozart", la magia di Tino Fimiani - Il mago con la T maiuscola e Le Cikale e il loro "HoStress", in grado di far decollare anche il pubblico più esigente. Un contesto vivace e curioso dove si inserisce l'attesissimo "Completamente spettinato" del comico Paolo Migone, ospite fisso e amato di programmi tv quali Zelig e Colorado, pronto a regalare risate e allegria sul palco di Mercantia in questa edizione speciale che rivolge un omaggio poetico anche a Federico Fellini. Come? Attraverso le ombre, la sand art e le atmosfere dello spettacolo di Federico Pieri "Fellinik". E la memoria torna a personaggi e scene dei lungometraggi più celebri del regista italiano.