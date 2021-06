Cinquant'anni dopo il servizio militare, si ritrovano per il vaccino a Empoli

Si sono ritrovati cinquant'anni dopo grazie al vaccino anti-Covid. È successo a Empoli e i protagonisti della vicenda sono Franco e Roberto. I due si conoscevano dai tempi del servizio militare, ma da allora non si erano più rivisti.

Dopo la leva assieme, Franco e Roberto si sono ritrovati a Empoli. Uno abita in zona, l'altro vive in provincia di Firenze ma quasi al confine con quella di Arezzo. La casualità ha voluto che entrambi avessero l'appuntamento per la prima dose lo stesso giorno a Empoli.

Da Facebook è nata la 'carrambata'. I due si sono ritrovati e si sono mandati messaggi promettendo di rivedersi alla seconda dose. Oggi, venerdì 25 giugno, è stato il gran giorno: prima il siero, poi il caffè.

Roberto e Franco, adesso completamente vaccinati, hanno preso un caffè assieme al circolo di Cortenuova e si sono lasciati andare ai ricordi. Come ha scritto la pagina Facebook del circolo di Cortenuova, "questa pandemia qualcosa di buono l'ha fatto".