Ceramica Dolce a Montelupo, 7 artisti per la mostra estiva

Da oggi 25 giugno fino al 1 luglio Palazzo Podestarile a Montelupo ospiterà Ceramica Dolce, mostra a cura di Silvana Annichiarico dedicata a Cantieri ceramica e design.

Dalla fabbrica di ceramica che Montelupo ha rappresentato per l'Italia intera fino all'industria manifatturiera, in questa mostra estiva 7 figure si sono incontrate con altrettante botteghe ceramiche del luogo, in collaborazione con gli studenti dell'Accademia di Belle Arti.

Dalla tradizione all'innovazione, togliendo la ceramica dal mondo dei souvenir da poco per riportare l'arte e il mestiere al centro.

La mostra aveva avuto uno stop forzato a causa della pandemia, proseguendo il filo della mostra di Matteo Cibic e ampliando il discorso, dalla dimensione onirica alle 7 visioni degli artisti.

