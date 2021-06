Oltre la Rsa, convegno fiorentino con esperti e politici

Un convegno nazionale per riflettere sull’assistenza agli anziani fragili e non autosufficienti dopo che l’esperienza della pandemia ha sottolineato l’urgenza di un’ampia revisione in questo ambito. L’appuntamento, dal titolo “Oltre la Rsa. Verso una long term care inclusiva”, si terrà nell’intera giornata di venerdì 2 luglio 2021 presso l’auditorium di Sant’Apollonia (g.c.), a Firenze in via San Gallo 25/ e vedrà intervenire in apertura il presidente della Regione Toscana, Eugenio Giani, seguito nel corso della giornata da amministratori, esperti e studiosi nel campo dell’assistenza agli anziani e della non autosufficienza, oltre che dai referenti delle principali associazioni nazionali del settore sociosanitario. A concludere i lavori sarà monsignor Vincenzo Paglia, presidente della Commissione per la riforma dell'assistenza sanitaria e sociosanitaria della popolazione anziana.

L’iniziativa è organizzata dalla Fondazione Filippo Turati Onlus, dalla Scuola superiore di Scienze dell’educazione “Don Bosco” di Firenze affiliata all’Università Pontificia Salesiana e dall’Arat, Associazione delle residenze per anziani della Toscana, con il contributo di Assiteca, primario broker assicurativo, della Fondazione CR Firenze e di Sara Assicurazioni.

Lo scopo dell’evento è raccogliere contributi scientifici e tecnici, modelli di pratiche e proposte innovative, da parte di chi quotidianamente opera - sia nel pubblico sia nel privato - nell’assistenza alle persone più fragili, offrendo così al decisore politico un significativo apporto di possibili soluzioni, praticabili e sostenibili. Il convegno vuole infatti essere una preziosa opportunità di confronto e di ascolto attorno a temi che l’esperienza drammatica dell’ultimo anno ha reso ancora più urgenti, riconducibili al bisogno di riesaminare le politiche per gli anziani e alla necessità di un Servizio sanitario nazionale governato secondo una visione d’insieme.

La giornata offrirà anche una panoramica sulle diverse politiche regionali: tra gli interventi previsti ci sono infatti quelli dell’assessore al Welfare della Regione Toscana, Serena Spinelli, e degli assessori regionali alla Sanità della Puglia e del Lazio, rispettivamente Pier Luigi Lo Palco e Alessio D’Amato, insieme a quello dell’assessore ai Servizi sociali di Firenze, Sara Funaro.

Nel pomeriggio, inoltre, all’interno di una tavola rotonda sull’organizzazione, la qualità e la sicurezza dei servizi sociosanitari nel post pandemia prenderanno la parola le associazioni di settore e dunque i presidenti nazionali di Anaste (Associazione nazionale strutture terza età), Uneba (Unione nazionale istituzioni e iniziative di assistenza sociale), Aris (Associazione religiosa istituti socio-sanitari) e Ansdipp (Associazione dei manager del sociale e del socio-sanitario), insieme a Enzo Grilli, direttore Divisione Sanità di Assiteca, all’assessore regionale Spinelli e a Giorgio Brunello, vicepresidente Qualità & Benessere.

In accordo alle norme vigenti per il contenimento dei contagi, l’accesso alla sala è limitato a cento persone. La partecipazione è possibile esclusivamente previa prenotazione da effettuare compilando l’apposito modulo online presente a questo link: prenotazioni.fondazioneturati.it. La segreteria organizzativa avrà cura di confermare la prenotazione all’indirizzo e-mail inserito.

Sarà possibile partecipare all’evento anche in modalità webinar tramite la piattaforma Zoom. Per iscrizioni: direttazoom.fondazioneturati.it

Il convegno sarà trasmesso in diretta sulla pagina Facebook della Fondazione Filippo Turati Onlus: www.facebook.com/FondazioneTurati

Per ulteriori informazioni è possibile scrivere a: ufficiostampa@fondazioneturati.it.

