Ripartono gli eventi live a San Miniato: Pratesi, Gamberi e Natalini in scena sabato

Ripartono gli eventi dal vivo anche a San Miniato e ripartono con un debutto assoluto. L’attore, regista e sceneggiatore teatrale pistoiese Lorenzo Pratesi, insieme alla cantante Laura Gamberi, al chitarrista Maurizio Natalini e ad altre voci arrivano, sabato 3 luglio allo Chalet dei Giardini Bucalossi alle ore 19.30, per un vero e proprio spettacolo: tra musica acustica, poesia e inediti scritti proprio da Lorenzo.

L’evento, promosso da Pro Loco San Miniato, insieme a Movimento Shalom e ad Autoscuola Macrì, rappresenta un’ottima occasione per tornare a godere di una serenità che da troppo tempo manca, in una delle cornici più belle del comune di San Miniato.

Ma come nasce questo progetto?

“Nel corso del lockdown 2020 con l'aiuto di Laura e Maurizio - spiega Lorenzo - abbiamo proposto piccoli video on line sui vari social tra poesia e musica. Il risultato è stato così sopra aspettativa che il pubblico ci ha richiesto di vedere dal vivo tutto ciò. Una sola apparizione ad ottobre in centro a Pistoia e in quell’occasione abbiamo annunciato la tournee estiva di Poeticamente in Musica, finalmente live".

"A dare ancora forza alla concretizzazione del progetto - continua Pratesi - è stato il concerto di Natale con 1000 visualizzazioni nei primi 45 minuti di diretta. Ed ecco arrivare con il caldo e la situazione epidemiologica sotto controllo la tournée estiva, tra alcuni dei luoghi più belli e suggestivi della Toscana, tra cui ho voluto fortemente inserire San Miniato.”

Una nuova dimensione per Lorenzo, reduce lo scorso anno dal grande successo di Biancaneve e l’ottavo Nano, il suo spettacolo teatrale campione di incassi tra le province di Firenze, Pistoia e Prato, bruscamente interrotto dall’arrivo della pandemia, che ha scelto però di non arrendersi e di continuare ad intrattenere il suo pubblico con questo spettacolo che “profuma proprio di ripartenza”.

Durante lo spettacolo, che partirà alle ore 19.30 che durerà circa un’ora, presso lo Chalet sarà possibile fare l’aperitivo e/o apericena. La consumazione non è obbligatoria. Per il rispetto delle norme anti covid è, invece, necessaria la prenotazione al numero: 342/0563968.

Fonte: Ufficio Stampa