San Gimignano, lettera con minacce e offese razziste all'ex sindaco Bassi

Una lettera con intimidazioni e offese razziste è stata recapitata oggi, venerdì 25 giugno, a Giacomo Bassi. L'ex sindaco di San Gimignano è adesso governatore della Misericordia turrita. Si è visto arrivare a causa una missiva anonima contenente gravi minacce a causa del suo impegno per l'integrazione e l'inclusione.

Lo stesso Bassi ha pubblicato tutto su Facebook e ha scritto: "Se qualcuno pensa di intimidirmi e di farmi recedere dai miei convincimenti etici si sbaglia di grosso... Piuttosto, caro scrittore, palesati e ne parliamo".

"Esprimiamo tutta la nostra solidarietà", si legge in una nota del PD San Gimignano "a Giacomo Bassi, vittima di deprecabili e gravissime minacce. L'impegno di Giacomo Bassi per l'integrazione e l'inclusione", continua la nota ”è anche il nostro impegno. Le minacce dei razzisti non fermeranno Giacomo né la grande comunità del PD o l'amministrazione comunale".