Dopo la pausa causata dalla pandemia finalmente riapre lo Spazio Espositivo del Cristallo a Palazzo Priori nella parte alta di Colle d’ Val d’Elsa.

Lo spazio sarà aperto dal Venerdi alla Domenica dalle 10.00 alle 13.00 e dalle 14.00 alle 18.00.

All’interno dello spazio espositivo, i turisti possono conoscere la storia del vetro e del cristallo. Il percorso inizia con la storia della Vetreria Operaie riunite Modesto Boschi nate nel 1921 e presenti fino al 1953 . Continuando il percorso si può conoscere la creazione del cristallo al piombo al 24% ad opera di Ubaldo Pacini. Il turista resterà estasiato dalla bellezza dell’ostensorio,uno dei pezzi più prestigiosi dell’esposizione . Si tratta della copia autentica dell’ostensorio donato a Giovanni Paolo II, in occasione della sua visita alla cristalleria C.A.L.P. nel 1996. Negli espositori aperti son visibili creazioni in collaborazione tra le aziende locali e famosi designers e gli attrezzi del mestiere del maestro vetraio. Nello spazio espositivo si può vedere anche l’incisione alla ruota di rame presso le vetrerie Boschi dove operano due ottimi incisori , Mario Salvi, Nello Cigni negli anni trenta e quaranta. L’attenzione del turista sarà catturata anche dal bicchiere di cristallo fatto a mano più alto del mondo. Chiude la rassegna una vetrina dedicata alle curiosità in cristallo il bicchiere dell’autore “Cibi” , tenuto in mano dal famoso attore Harrison Ford nel film “Blade Runner”, le coppe dei campioni Tomba e Manuela di Centa, la testa di cavallo, simbolo del Comune di Colle, i bocchini per il sax , e la coppa donata a Giovanni Paolo II . Infine per gli amanti del motociclismo all’interno dello spazio espositivo è possibile ammirare il casco in cristallo del motociclista Valentino Rossi.

Fonte: Ufficio Stampa