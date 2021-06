Tariffe Tari, Cordone (Lega): "Bene ha fatto ANCI a chiedere la proroga dei termini"

Marco Cordone, Consigliere comunale di Fucecchio/Consigliere Nazionale ANCI - Lega Salvini Premier, interviene sulla richiesta di proroga dei termini per l'approvazione delle nuove tariffe TARI da parte dei Comuni.

Dichiara Cordone in merito: "E' giusto come ha proposto ANCI, sollecitare il Governo centrale a prorogare i termini per l'approvazione delle tariffe e dei regolamenti della TARI dal 30 giugno al 31 luglio c.a. , come espressamente richiesto con apposito emendamento al dl Sostegni bis. La TARI, si sa bene che costituisce un bilancio nel bilancio dei nostri Comuni e l'impostazione del sistema di calcolo delle tariffe TARI 2021 secondo il nuovo metodo ARERA (Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente), non va bene perché gli Enti locali sono fortemente penalizzati".

Fonte: Marco Cordone (Consigliere Nazionale ANCI - Lega Salvini Premier)