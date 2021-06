"Tra Me" di Gloria Campriani: il sindaco di Certaldo elogia il libro

Ospite del sindaco Giacomo Cucini , in occasione dell’uscita del suo volume intitolato “Tra Me”, a cura di Luca Nannipieri e edito da “Gli Ori” in occasione dell’uscita del libro dell’artista Gloria Campriani “Tra me “ della casa editrice “Gli Ori” , l’artista Gloria Campriani è grata per le parole espresse dal primo cittadino.

Il Sindaco Giacomo Cucini, infatti, avendo avuto l’occasione di sfogliare il libro, ha commentato: “Questo è un libro che racconta dell'arte e di esperienze artistiche che riguardano da vicino Certaldo, ospitate fra l'altro in Palazzo Pretorio. Un libro che ci rende ancor più orgogliosi in quanto vede protagonista un'artista certaldese, Gloria Campriani”.

“Nei giorni scorsi, l'ho ricevuta con piacere insieme all'assessore alla Cultura, Clara Conforti, in Comune. Proprio lì ho avuto l'opportunità di sfogliare 'Gloria Campriani. Tra me' e di apprezzare la raccolta di foto di opere e installazioni d'arte tessile che l'artista ha realizzato nel corso dell'ultimo quindicennio. A Gloria Campriani i miei complimenti e un grazie sincero per aver acceso i riflettori, con la sua arte, sul nostro territorio e le sue eccellenze”.

Fonte: Ufficio Stampa