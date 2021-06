Ubriaca alla guida, si schianta contro un guardrail sulla tangenziale di Prato

Aveva bevuto e molto la donna che sabato scorso ha perso il controllo della propria auto sulla tangenziale di Prato, all'altezza dello svincolo di Capezzana, ed è andata a sbattere contro il guardrail.

All’arrivo della polizia municipale è scattato subito l’alcol test, ovviamente “non superato” dalla 38enne, che aveva nel sangue un quantitativo doppio rispetto al limite.

La guidatrice imprudente è stata anche piuttosto fortunata, perché lo scontro è stato così violento da rendere necessario l’intervento dei vigili del fuoco per estrarla dall'abitacolo. La 38enne ha riportato solo lesioni lievi per le quali, comunque è stata trasportata al pronto soccorso, per poi essere denunciata per guida in stato di ebbrezza, con ritiro della patente.