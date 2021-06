Un letto dalle farmacie comunali alla Rsa Del Campana-Guazzesi

Un letto elettrificato da una piazza e mezzo con la possibilità di aiutare l'anziano nella salita e discesa dal letto, in grado di supportare fino a 300 kg. E' questo il regalo che l'Azienda Speciale Farmacie ha voluto fare alla Rsa Del Campana-Guazzesi, che può così dotarsi di uno strumento in grado di accogliere soggetti con caratteristiche fisiche particolari, andando ad ampliare l'offerta. "Con l'Azienda Speciale Farmacie stiamo portando avanti una collaborazione che è iniziata molti anni fa e che, nel corso del tempo, è andata consolidandosi - dichiara il direttore della Rsa, Francesco Fariello -. Tutti gli anni ci viene fatta una donazione dall'Asf, apparecchi e strumenti vari da utilizzare nella vita di tutti i giorni con tutti i nostri 58 ospiti; purtroppo nel 2020, a causa della pandemia, ciò non è stato possibile, così oggi abbiamo avuto in dono 2mila euro che valgono per due anni, permettendoci l'acquisto di questo letto".

“L’Azienda Speciale Farmacie è da sempre legata per affinità e missione socio-sanitaria all'importante lavoro che quotidianamente la Rsa Del Campana-Guazzesi offre ai propri ospiti. E’ infatti grazie al prezioso lavoro che questa istituzione sanminiatese offre ai propri ospiti che oggi ricopre un ruolo di assoluta rilevanza nel panorama delle residenze per anziani - dichiarano il presidente di Asf Andrea Gronchi e il direttore Luigi Giglioli -. E’ per questo motivo che Asf, già con la precedente presidenza Rossi e poi adesso con il nuovo cda, ha sempre sostenuto, e continuerà anche in futuro, a stare vicino a questa realtà che si occupa di personali fragili, bisognose di cure e di attenzioni e che merita tutto l'aiuto e il sostegno possibile.

Cerchiamo di rispettare la nostra missione aziendale, nel rispetto di quanto previsto dallo statuto societario, per ciò che attiene alla salute e al benessere psicofisico, sostenendo realtà del territorio come gli anziani ed i bambini che meritano un maggiore attenzione, e portando avanti il messaggio centrale dell'azienda il cui obiettivo principale è sicuramente la farmacia ma anche il concetto del 'prendersi cura di te' e del benessere delle persone - e concludono -. In occasione dell'incontro tutto il cda di Asf ha voluto essere presente per fare i complimenti a tutti gli operatori che lavorano nella struttura, al direttore Fariello ed al presidente Zanoboni, per come sono riusciti a guidare una realtà che, anche durante la pandemia, è riuscita a mettere in sicurezza tutti i suoi ospiti".

"Sono molto felice di vedere quanto i rapporti di ottima collaborazione tra l'Azienda Speciale Farmacie e la Rsa Del Campana-Guazzesi proseguano nel corso degli anni, diventando sempre più stretti - dichiara il sindaco di San Miniato Simone Giglioli -. Sono due realtà fondamentali per il nostro territorio, punti di riferimento per la cittadinanza perché si prendono cura delle persone e dei più fragili. Ringrazio i due cda per come hanno gestito la pandemia, ciascuno per le proprie competenze, e per il proficuo rapporto che hanno con l'amministrazione comunale che, sono convinto, porterà ad altri importanti progetti futuri".

Fonte: Comune di San Miniato - Ufficio stampa