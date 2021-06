Zada Williams nuova pivot dell'Use Scotti Rosa

La Scotti ha una nuova pivot. Si tratta di Zada Williams, americana classe 1996, reduce da un campionato in Slovacchia con la maglia di Ruzomberok, chiuso con la vittoria del titolo, 13 punti e 9 rimbalzi di media. Nata il 12 dicembre del 1996 in Florida a Galles Lake, laureata nel 2019, Zada ha iniziato col basket alla Università di Miami prima di mettersi in evidenza in quella della Florida. Lo scorso anno ha iniziato la sua avventura europea ed è proprio nel campionato slovacco che coach Alessio Cioni l'ha scovata portandola a Empoli. "A livello universitario si era già fatta notare - spiega il coach - ed è reduce da un'annata molto positiva in Slovacchia. A livello di curiosità è la prima americana non rookie che avremo mentre, se dovessi descriverla tecnicamente, direi che è una lunga che fa valere molto il fisico, abilissima a prendere posizione in area e mobilissima a livello atletico, cosa che le permette di compensare il fatto che non sia molto alta come altre del suo ruolo. A me è piaciuta anche difensivamente e quindi ho deciso di portarla a Empoli perché penso che possa darci una buona dimensione interna in attacco oltre ad un contributo importante quando difendiamo.

Fonte: Use Basket - Ufficio stampa