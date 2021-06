429, Giglioli (Lega): "Amministratori scrivono letterine tra di loro"

Riceviamo e pubblichiamo il commento sugli ultimi sviluppi dell'inchiesta Keu nell'Empolese Valdelsa a nome di Susi Giglioli, consigliere comunale e capogruppo Lega a Castelfiorentino.

Molti mi mandano messaggi, mi scrivono in privato e mi sollecitano a dire qualcosa:

- Una strada in costruzione da 70 anni (manca ancora il tratto di Certaldo) che da oggi è ufficialmente una “discarica” al di fuori di qualsiasi supposizione

- La politica territoriale e regionale coinvolta in firme di emendamenti poco chiari e finanziamenti elettorali

- La FI PI LI che alla fine della giostra per chi deve andare a Firenze potrebbe valutare di andarci a piedi

MA gli amministratori PD che governano a tutti i livelli istituzionali che fanno? Si scrivono “le letterine” tra di loro. L’unica cosa che funziona sono le inaugurazioni, lì non manca mai nessuno.



E l’opposizione che dovrebbe fare a questo punto? Ve lo dico io: sedersi intorno a tavolo e condividere i fallimenti di chi si è sempre gloriato di avere il 70% e di non dovete chiedere niente a nessuno per decidere, il Commissario Annunziati non ci ha mai concesso un sopralluogo, il IV LOTTO aperto senza il rispetto delle prescrizioni, la “Relazione di incidentalità” che il Sindaco ci dice di aver visionato ma che alla Città Metropolitana non si trova. Bene, ecco i risultati di un monopolio politico.



Susi Giglioli, capogruppo Lega Castelfiorentino