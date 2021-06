Arrestato a Prato mentre confezionava la droga: nel garage sostanze da 20 mila euro

Il “drug businness” non dorme mai.

Ieri alle 22.30, i militari del reparto operativo del comando provinciale carabinieri hanno arrestato per “detenzione ai fini di spaccio di stupefacenti” un 43enne cinese residente a Campi Bisenzio.

L'asiatico è stato perquisito in via Ariosto all’interno d’un garage condominiale a lui in uso, mentre era intento a confezionare dosi di stupefacenti ed è stato trovato in possesso di chetamina, marijuana, extasy, tre bilancine elettroniche di precisione e 810 euro in banconote, provento dell’attivita’ di spaccio.

Si stima in 20.350 euro il valore delle sostanze.