Carabinieri in azione: arrestato un pusher 22enne a Pisa

I Carabinieri della Compagnia di Pisa, nell’ambito di un servizio di controllo del territorio dedicato al contrasto della droga, hanno arrestato un 22enne per detenzione di stupefacenti.

Alla vista dei militari, il ragazzo ha tentato di darsi alla fuga con una bicicletta, senza successo. Perquisito, è stato sorpreso in possesso di 6 involucri contenenti poco più di 2 grammi e mezzo di cocaina, un pezzo di hashish da 5 grammi e mezzo e 305 euro.

A Vecchiano, invece, i Carabinieri - nell’ambito di un servizio di controllo del territorio dedicato al contrasto dei reati contro il patrimonio - hanno tratto in arresto un 58enne, un 55enne, 51enne, un 28enne ed un 25enne.

I militari della Sezione Radiomobile sono intervenuti nella località Bonifica, all’interno del Parco Naturale di Migliarino - San Rossore - Massaciuccoli, sorprendendo i cinque all’interno di un furgone nel quale sono stati rinvenuti 3 quintali di arbusto sempreverde “pungitopo”, 5 falcetti e 4 paia di forbici.

I Carabinieri Forestali di Pisa hanno provveduto a multarli per il mancato rispetto del divieto di ingresso e transito con veicolo a motore in zona parco e per aver raccolto flora senza autorizzazione all’interno dello stesso.