Castagno di Piteccio, prove di collaborazione con gli Uffizi per il borgo-museo di Pistoia

Il direttore delle Gallerie degli Uffizi, Eike Schmidt, ha visitato oggi pomeriggio Castagno di Piteccio sulle colline pistoiesi, dove sono esposte opere di vari artisti contemporanei.

L'intenzione è avviare una collaborazione con la Galleria fiorentina nell'ambito del progetto 'Uffizi diffusi'.

"Procederemo a un confronto tra le opere che noi abbiamo in deposito e quello che vediamo qui. In base a questo la nostra squadra identificherà qualcosa da esporre in questo borgo" ha detto il direttore degli Uffizi.

Alla visita ha preso parte anche il sindaco di Pistoia, Alessandro Tomasi.

"Secondo me la collaborazione con gli Uffizi dovrebbe ispirarsi a quella che è la natura de questo luogo, quindi esporre semplicemente lungo le strade, negli spazi pubblici, ma anche in quelli privati che concorrono alla realizzazione di questa idea, opere che tutti possano visitare liberamente, in ogni giorno dell'anno. Potrebbero essere sculture o opere che comunque possono stare all'aria aperta".

Il "borgo-museo" è stato voluto dal giornalista e critico d'arte Tommaso Paloscia negli anni '70, e in questi giorni si sta svolgendo il Borgo Museo Festival.