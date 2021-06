"Città in danza" a Empoli: le coreografie che passano alla seconda fase

La prima fase della manifestazione “Città in Danza”, organizzata dalla Uisp Empoli Valdelsa e svoltasi quest’anno in modalità online a causa delle restrizioni legate al Covid, si è conclusa con la pubblicazione della graduatoria delle coreografie partecipanti.

Quindici le scuole che hanno partecipato con un numero record di coreografie: sono state addirittura sessanta quelle inviate entro la scadenza del 6 giugno scorso e che sono state valutate dalle giudici Jessica Giusti, responsabile danza regionale Uisp Toscana, e Manuela Tarantino, responsabile danza regionale Uisp Puglia. Le coreografie inserite in graduatoria a seconda della tipologia di danza potranno accedere alla seconda fase organizzata da Uisp Nazionale, che si terrà a Roma il 3 e 4 luglio.

Inoltre, il comitato territoriale Empoli Valdelsa ha premiato i primi classificati con uno sconto dell’80% sull’iscrizione a “Città in Danza” 2022, i secondi classificati con uno sconto del 50% e i terzi classificati con uno sconto del 30%.

"È una grande soddisfazione essere arrivati alla conclusione di questo evento nonostante le difficoltà che abbiamo incontrato quest’anno - spiega Lara Ciampelli, responsabile della manifestazione per la Uisp Empoli Valdelsa - per questo ringraziamo tutte le scuole, le insegnanti, i ballerini e le ballerine che hanno partecipato e contribuito a questo evento inedito rispetto al passato. In questa stagione così particolare, che ci ha cambiato abitudini e messo alla prova con le continue evoluzioni sulle normative, abbiamo cercato di risolvere problemi, modificare e adeguare l’evento alla situazione. Non è stato facile, ma siamo riusciti grazie a tutto lo staff e alla direzione artistica di Palmira Piscopo a triplicare le coreografie presentate e a raggiungere scuole da tutta Italia".

«Avevamo pensato ad un evento molto diverso, in presenza all’interno del teatro - afferma Arianna Poggi, presidente Uisp Empoli Valdelsa - ma non è stato possibile. Questo non ci ha scoraggiato: abbiamo adeguato l’iniziativa e deciso di farla comunque. I risultati ci dicono che abbiamo fatto bene. C’è stata tanta partecipazione, tante coreografie e soprattutto tanta voglia di ballare. Ci auguriamo che questa parentesi rimanga solo un ricordo e di poter svolgere il prossimo anno l’evento nella bella cornice del teatro del popolo di Castelfiorentino».

Le classifiche

Sezione Break Dance-Hip Hop-Street Dance. Assolo ragazzi: 1° “Many Style Soul”, 2° “Ocean Flow”. Passo a due Junior: 1° “Duo”. Gruppi junior: 1° “Loft Studio”, 2° “Tic Tac”. Gruppi ragazzi: “Loft Studio”. Gruppi adulti: 1° “Don’t give up”, 2° “Get in the game”, 3° “Coolkidz”.

Sezione Contemporaneo. Gruppo bambini: 1° “Before you go”. Gruppo junior: 1° “Je sui moi!”. Gruppo ragazzi: 1° “Keep going”, 2° “To build a home”. Gruppo adulti: 1° “Per due come noi”, 2° “Rialzarsi”. Assolo adulti: 1° “We fall in love”, 2° “Buonasera signorina”, 3° “Brivido”.

Sezione Moderno. Assoli junior: 1° “Nostos”. Assolo ragazzi: 1° “Il bacio sula bocca”, 2° “Io sono Charlie”. Gruppo junior: 1° “E tu balla comunque”, 2° “Believer”. Gruppo ragazzi: 1° “Prigioni”, 2° Dangerous“, 3° “Angels”. Gruppo adulti: 1° par. “Madur”, 1° par. “Our deepest need”, 2° “Premonitor”, 3° “Tango”.

Sezione Classico. Assolo bambini: 1° “I’ll build a stairway to paradise”. Assolo ragazzi: 1° “L’amorino”, 2° “Var da Giselle”, 3° “Respect”. Duo adulti: 1° “Allegro con brio”, 2° “Petit”, 3° “Manine di primavera”. Gruppo ragazzi: 1° “Le tre amiche”, 2° “Tutu neri”, 3° “Sogno”. Assolo adulti: 1° “Il Corsaro”, 2° “Var da Don Chisciotte”, 3° “Cupid variation”. Gruppo adulti: 1° “Swanilda”. Duo bambini: 1° “Friend”. Assolo junior: 1° “Fairy dool”, 2° “Markitenka”, 3° “Gigue”. Gruppo junior: 1° “Danza delle ore”, 2° “Divertissement”.

Per accedere alla seconda fase, a cui quest’anno possono partecipare anche coloro che non fanno parte dell’elenco, è necessario compilare la documentazione scaricabile all’indirizzo http://www.uisp.it/danza/pagina/finale-concorso-nazionale-citt-in-danza-fase-2 e inviarla secondo le modalità indicate.

Fonte: Ufficio Stampa