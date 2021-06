Consiglio comunale Empoli, segreteria associata con Pontedera

Il Consiglio Comunale di Empoli torna a riunirsi mercoledì 30 giugno 2021, a partire dalle 18 con prosecuzione alle 21. L’assemblea si svolgerà in presenza nell’aula al primo piano del palazzo Municipale di Via Giuseppe del Papa, 41, presieduta da Alessio Mantellassi.

La seduta potrà essere seguita sull’apposita piattaforma https://empoli.consiglicloud.it ed anche sul canale social Facebook.

Di seguito i punti all’ordine del giorno:

1.Comunicazioni del Sindaco e del Presidente del Consiglio.

2.Interrogazione presentata dal Gruppo Consiliare Buongiorno Empoli – Fabrica Comune su Decreto Regione Toscana del 14 maggio 2021 n. 8896 riguardante l'Edilizia Residenziale Pubblica.

3.Interrogazione presentata dal Gruppo Consiliare Buongiorno Empoli – Fabrica Comune su ex scuole nel territorio comunale.

4.Interrogazione presentata dal Gruppo Consiliare Fratelli d’Italia-Centro Destra per Empoli su assegnazione case popolari a persone con disabilità, nuclei familiari con persone disabili o a ridotta mobilità.

5.Convenzione tra i Comuni di Empoli e Pontedera per l’esercizio in forma associata delle funzioni di segreteria comunale – Approvazione.

6.Servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani - presa d’atto del Piano Economico Finanziario di ATO Toscana Centro per l'anno 2021.

7.Approvazione modifiche al regolamento per la disciplina della Tassa sui Rifiuti (TARI) anno 2021.

8.Tassa sui Rifiuti (TARI) – Approvazione tariffe, agevolazioni e scadenze versamenti anno 2021.

9.Variazioni al Bilancio di Previsione 2021-2023.

10.Progetto Unitario Convenzionato (PUC) di cui alla scheda norma 6.7 approvazione del progetto unitario e dello schema di convenzione.

11.Progetto Unitario Convenzionato (PUC) di cui alla scheda norma 12.12 approvazione del progetto unitario e dello schema di convenzione.

Fonte: Comune di Empoli - Ufficio stampa