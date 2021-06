Deve scontare tre mesi di carcere, va in vacanza a Forte dei Marmi: arrestato

Un 31enne italiano, nato e residente in Svizzera, è stato arrestato dalla polizia a Forte dei Marmi dove era in vacanza in un albergo, pur pendendo su di lui una condanna penale.

L'uomo, T.A., nel giugno 2018 venne trovato per le strade di Milano alla guida di un'autovettura con un tasso alcolemico di 1,50 g/l. Per questo fatto venne denunciato e poi condannato, con sentenza sospesa, a tre mesi di carcere per guida in stato di ebbrezza. Subì anche il ritiro della patente, oltre al sequestro del veicolo.

La legge stabilisce un termine perentorio entro il quale il condannato a pena sospesa deve fare istanza di conversione della sanzione inflittagli in un'altra misura prevista dalla stessa legge. Questo adempimento fatto nei termini previsti costituisce sintomo di un'auspicata resipiscenza che il condannato deve dimostrare affinché nei suoi confronti si possano applicare tutti quei benefici di natura premiale.

T. A. non si è adoperato a fare questa prevista scelta, ed è venuto a trascorrere un periodo di vacanza in un albergo di Forte di Marmi. La sua inevitabile identificazione alla reception dell’albergo, ha fatto scattare un alert a cui hanno immediatamente risposto gli agenti del Commissariato di Forte dei Marmi che non hanno potuto fare altro una volta intercettato e arrestato, che accompagnarlo in carcere dopo il disbrigo di tutti gli adempimenti di rito.

Ora la vacanza la dovrà trascorrere in carcere, dove sconterà i 3 mesi della condanna.