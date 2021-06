Federazione Italiana Pallacanestro Toscana, Massimo Faraoni eletto presidente

l Comitato Regionale Toscana della Federazione Italiana Pallacanestro ha eletto Massimo Faraoni alla carica di Presidente, per il quadriennio olimpico 2021/2024. Faraoni è stato eletto nel corso dell’Assemblea Generale, tenutasi oggi, sabato 26 giugno, al PalaCoverciano di Firenze. Grande partecipazione da parte delle società, con 135 votanti presenti e Faraoni che ha ottenuto 133 voti (più 1 scheda bianca e 1 nulla).

Oltre al nuovo Presidente sono stati eletti anche i consiglieri regionali, che andranno a comporre il nuovo Consiglio della Fip Toscana: Alessandra Marini (Grosseto), Riccardo Caliani (Siena), Massimo Bulgarelli (Pistoia), Gabriele Grandini (Firenze), Sergio Masi (Firenze), Andrea Pierini (Pisa).

Presenti all’Assemblea anche il Presidente d’Onore della Federazione Italiana Pallacanestro, Fausto Maifredi e il Presidente del CONI Toscana, Simone Cardullo.

“Sono felice che ci sia stato un così largo consenso attorno alla mia elezione, è uno stimolo in più a fare bene – ha dichiarato il presidente Massimo Faraoni. – Veniamo da un periodo molto difficile per le società sportive e ci aspettano altri mesi complicati, non soltanto per la pallacanestro, ma per tutto il movimento sportivo toscano. Sono tuttavia convinto che attraverso la collaborazione di tutti ed il pieno coinvolgimento delle società riusciremo a venir fuori da questa situazione e a fare un buon lavoro”.

Nato a Livorno nel 1959, Massimo Faraoni è stato un dirigente di basket di primissimo piano. Ha ricoperto il ruolo di General Manager nella Don Bosco Livorno, che ha portato dalla D all’A1, vincendo anche 4 scudetti juniores. Ha ricoperto lo stesso ruolo anche a Montecatini dove ha ottenuto una promozione in A1 ed uno scudetto juniores. Nel suo palmarès anche un ruolo da GM nella Virtus Bologna, con la quale ha ottenuto la promozione in A1, una finale di Coppa Italia, 3 scudetti juniores ed uno Under 17.

Dal 2005 al 2008 è stato coordinatore delle squadre giovanili della FIP e nel 2015 è diventato Segretario Generale della Lega Nazionale Pallacanestro.

Nel 2017 ha ricevuto la Stella d’Argento per il merito sportivo.

Fonte: Ufficio Stampa