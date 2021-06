Figlio 40enne violento coi genitori allontanato da casa

Anni di soprusi e violenze quasi quotidiane da parte del figlio quarantenne. Gli anziani genitori residenti in un piccolo comune dell'Isola d'Elba si erano arresti per anni. Ma i carabinieri della locale stazione sono riusciti a intervenire dopo mesi di indagini, coordinati dalla procura di Livorno.

Gli inquirenti hanno raccolto una serie di elementi e riscontri, riuscendo a provare che l’uomo, disoccupato e convivente con i genitori, al fine di procurarsi denaro per l’acquisto di droghe li minacciava e li picchiava al loro diniego.

Neanche la presenza in casa della nonna, quasi centenaria, e della sorella invalida, avevano frenato queste violenze.

Per il quarantenne è giunto l'allontanamento da casa con divieto di avvicinarsi ai luoghi frequentati dai genitori. Per maltrattamenti in famiglia ed estorsione continuata l’uomo rischia una pena che può raggiungere anche i dieci anni di reclusione.