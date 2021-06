Firenze omaggia Odoardo Spadaro con una targa in via Santo Spirito

Firenze ha reso omaggio a Odoardo Spadaro. Una targa in via Santo Spirito 39, svelata dall’assessore alla cultura della memoria Alessandro Martini e dal consigliere delegato per la valorizzazione della fiorentinità Mirco Rufilli, ricorda l’attore, cantautore e autore della celebre “La porti un bacione a Firenze”

A 56 anni dalla scomparsa Firenze ha reso omaggio a Odoardo Spadaro, lo “chansonnier” che ha contribuito a far conoscere la città in tutto il Mondo.

L’assessore alla cultura della memoria Alessandro Martini ed il consigliere delegato per la valorizzazione della fiorentinità Mirco Rufilli, dopo aver reso omaggio alla tomba di Spadaro alle Porte Sante, hanno inaugurato una targa in via Santo Spirito, 39 che, da ora in poi, ricorderà il luogo dove è nato l’attore, cantautore e autore della celebre “La porti un bacione a Firenze”.

Alla cerimonia ha preso parte il presidente della Regione Toscana Eugenio Giani ed il cantante Gianmaria Vassallo.

Fonte: Comune di Firenze - Ufficio Stampa