I dialoghi nel Chiostro degli Agostiniani a Certaldo: lunedì il primo incontro

Anche quest’anno la Propositura di San Tommaso Apostolo a Certaldo in collaborazione con il Convento degli Agostiniani di Certaldo (Museo di Arte Sacra) e con il patrocinio del Comune di Certaldo organizza l’evento “I dialoghi nel Chiostro”.

Il tema di questa edizione è “Ripartiamo dai sogni”.

Il primo incontro si terrà lunedì ore 21.30 nella suggestiva location del Convento degli Agostiniani.

All’incontro sarà presente Eleonora Paterniti, regista musicista e autrice televisiva con il titolo “Non c’è sogno senza incontro”.

L’incontro è rivolto a tutti, ma in particolare ai giovani , la categoria più colpita dalla pandemia, sarà un modo per cercare i propri sogni e trovare una via concreta per realizzarli .

Fonte: Ufficio Stampa