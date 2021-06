Il Bridge fiorentino in piazza Santo Spirito per l'Olimpiade della Città Metropolitana

Il mondo del Bridge fiorentino vivrà una serata speciale martedì 29 giugno, dalle ore 21. I tavoli del bridge si riverseranno in Piazza Santo Spirito per un Torneo a Squadre che vedrà sfidarsi, con una rappresentativa dei suoi giocatori migliori, le Associazioni sportive ASD CIRCOLO BRIDGE FIRENZE "CAMILLO PABIS TICCI", ASD EMPOLI BRIDGE e ASD SESTO FIORENTINO “LE 9 DAME”.

La manifestazione sportiva organizzata dal Circolo Bridge di Firenze “Camillo Pacis Ticci”, è legata alla prima Olimpiade della Città Metropolitana di Firenze, promossa da Città Metropolitana Firenze, Coni Regionale e Comitato Regionale Cip Paraoliimpico, e al progetto del Comune di Firenze per una corretta e rispettosa fruizione degli spazi pubblici, nel segno della cultura e dello sport. Promotori della Federazione Italiana Gioco Bridge saranno presenti in piazza, a disposizione del pubblico, per insegnare il gioco in dieci minuti.

La competizione si svolge in una sola serata e viene disputata nelle categorie: Femminile; Maschile; Mista; Senior; Allievi. Cristiano Divisani, Presidente del Circolo del Bridge di Firenze: "Il nostro è un circolo storico e di grande tradizione, una realtà fiorentina in vita dal 1947 e ospita una delle scuole di Bridge italiane più importanti e conosciute. In questa occasione voglio ricordare che il Bridge è un gioco per tutte le età, con un percorso di apprendimento in cui si allena la mente divertendosi e incoraggiando alla socializzazione e all’interattività. Il bridge è una disciplina sportiva che sviluppa la capacità di concentrazione, la velocità di calcolo, l’impegno mnemonico, la valutazione, stimolando di continuo la nostra mente rendendola sempre più allenata. Invito tutti a venirci a trovare per conoscere e praticare questo bellissimo gioco".

Gianni Del Pistoia, Presidente Comitato Regionale Toscano FIGB commenta: "Il Comitato Regionale Toscano è felice per l'iniziativa di queste olimpiadi, sicuramente una occasione di promozione unica per diffondere ulteriormente la cultura del nostro sport in una delle piazze più belle ed animate d'Italia. Ogni anno in ogni parte del mondo vengono organizzate centinaia di competizioni a livello nazionale e internazionale. Il bridge è uno sport praticato ovunque i cui giocatori si spostano per ogni competizione. Anche l'estate toscana è sotto il segno del bridge, ogni anno viene organizzata la manifestazione itinerante 'Bridge sotto le Stelle' che attira giocatori da tutte le località."

Gino Ulivagnoli, Consigliere Nazionale FIGB: "Questa manifestazione, a cui il mondo del Bridge fiorentino partecipa con gioia, è il segno tangibile della ripartenza per noi e per lo sport in generale, dopo la complessa prova che la pandemia ci ha visto affrontare. La Federazione italiana Gioco Bridge (Figb) conta quasi 400 associazioni per oltre 20.000 iscritti in Italia. Il nostro è uno sport dove il gioco di squadra e la socializzazione sono le caratteristiche principali e mostrarlo in questa piazza è motivo di orgoglio. Voglio ricordare anche che Il bridge è una disciplina diventata, negli anni, materia scolastica extracurricolare in più di 200 istituti scolastici italiani.".

La direzione tecnica della manifestazione è affidata a: Manolo Eminenti, Arbitro Internazionale FIGB e Francesco De Manes, Arbitro Nazionale FIGB.

Fonte: Ufficio Stampa